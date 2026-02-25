Масована атака на Запоріжжя: четверо загиблих, серед поранених — дитина

Увечері 24 лютого російські війська завдали масованого удару дронами та авіацією по населених пунктах Запорізького району. Внаслідок атак є загиблі, поранені та значні руйнування житлових будинків.

Про це повідомили в ДСНС України.

У вівторок, близько 22:00, окупанти завдали авіаударів по одному із сіл Запорізького району. За однією адресою зруйновано житловий будинок, з-під завалів рятувальники деблокували тіла трьох людей.

За іншою адресою пошкоджено двоповерховий житловий будинок, з-під завалів вивільнено тіло ще однієї людини. Травми дістала дитина. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені також поруч розташовані будівлі.

Цього ж вечора внаслідок масованого удару дронами по одному із населених пунктів Запорізького району поранень зазнала одна людина, двох мешканців врятували надзвичайники.

Внаслідок атаки сталися пожежі за п’ятьма адресами. Горіли чотири житлові будинки та господарчі споруди, загальна площа пожеж склала 325 кв. м. Рятувальники ліквідували всі загоряння. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поруч розташовані будівлі й автомобілі.