Зеленський і Трамп поспілкувались телефоном

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали нову телефонну розмову. Про це журналістам повідомив радник українського керівника з комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, розмова тривала хвилин 30, повідомляє LIGA.net.

Спілкування між політиками відбулось на наступний день після четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ.

24 лютого Трамп мав щорічне звернення до американського Конгресу (парламенту) й, зокрема, згадав про війну РФ проти України.

Так, він вчергове узагальнив загиблих військовослужбовців і з боку України, і з боку Росії, й заявляв, що Штати “тяжко працюють” над завершенням вже нібито дев’ятої війни.