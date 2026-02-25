Що сталося після того, як Ілон Маск відключив російську армію від мережі

«У нас тепер залишилися лише радіостанції, кабелі та голуби», — сказав російський військовий.

Рішення компанії SpaceX на початку цього місяця припинити доступ до супутникових інтернет-терміналів Starlink спричинило негайний хаос серед російських військ, які дедалі більше покладалися на технологію компанії Ілона Маска для підтримки окупації України. Про це свідчать радіоперехоплення українського розвідувального підрозділу, пише POLITICO.

Порушення зв’язку суттєво обмежило можливості російських військових і створило нові можливості для українських сил. Упродовж кількох днів після відключення Україна повернула близько 77 квадратних миль території на південному сході країни, згідно з розрахунками агентства Agence France-Presse.

4 лютого SpaceX запровадила обов’язкову верифікацію терміналів Starlink, заблокувавши доступ до сервісу для непідтверджених російських підрозділів. Майже одразу українські перехоплювачі почули, як російські солдати скаржаться на відмову «Космоса» і «Сінки» — очевидно, кодових назв супутникового інтернету Starlink та месенджера Telegram.

«Чорт забирай! Схоже, вони вимкнули всі “Старлінки”», — вигукнув один із російських військових. «Зв’язку немає, взагалі немає. Зображення не передаються», — кричав інший.

Десятки таких записів відтворили журналістам на підземному пункті прослуховування, який утримує бригада «Буревій» на північному сході України.

«З російського боку ми в той самий день, коли Starlink було вимкнено, побачили різке зниження артилерійських і мінометних обстрілів. Скиди з дронів і атаки FPV також раптово зменшилися», — сказав оператор повітряної розвідки бригади «Буревій» із позивним Мустанг. «Координація між їхніми підрозділами також ускладнилася».

Супутниковий інтернет став ключовим інструментом на полі бою — він забезпечує високотехнологічні операції з дронами і замінює рації у боях «низької технологічності». Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, яке знищило значну частину традиційної комунікаційної інфраструктури України, західні уряди передали Києву тисячі терміналів Starlink.

Портативні термінали дозволяють не прокладати кілометри кабелю, який може бути пошкоджений обстрілами або ударами безпілотників. Відео з дронів передається в режимі реального часу до командних пунктів, артилерійський і мінометний вогонь коригується з високою точністю, а оперативна інформація миттєво поширюється через зашифровані месенджери, такі як Signal чи Telegram.

На початку вторгнення доступ до Starlink надав українським захисникам вирішальну оперативну перевагу. Навесні 2022 року з обложеного Маріуполя передавали сигнали життя через невеликі білі «тарілки», а у 2023-му підрозділи використовували їх для координації під час запеклих боїв у Бахмуті.

За словами військового аналітика Франца-Стефана Гаді, радника європейських урядів та безпекових структур, супутниковий інтернет став «одним із найважливіших, якщо не найважливішим компонентом» українського способу ведення війни. «Starlink став основою зв’язку, що дозволила прискорити ланцюги ураження, створивши напівпрозоре поле бою», — зазначив він.

Переваги Starlink не залишилися непоміченими російськими військами. До третього року війни термінали дедалі частіше з’являлися на окупованих територіях. Один із перших задокументованих випадків був зафіксований у січні 2024 року в Серебрянському лісі. З кожним місяцем українські розвідувальні дрони виявляли дедалі більше пристроїв.

Український уряд звернувся до компанії Маска з вимогою обмежити російський доступ до мережі. Тодішній міністр цифрової трансформації, а нині міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що російські військові отримують пристрої через треті країни. «Україна й надалі використовуватиме Starlink, а використання Росією буде максимально обмежене», — заявив Федоров навесні 2024 року.

Попри це, у 2025 році використання терміналів росіянами зростало, причому не лише в артилерійських чи дронових підрозділах. Навіть російська піхота носила міні-термінали Starlink у рюкзаках.

«Ми знаходили термінали Starlink практично на кожній російській позиції вздовж лінії зіткнення», — сказав Мустанг. «У якийсь момент здавалося, що в них їх більше, ніж у нас».

Цього місяця на пункті прослуховування він показав понад десяток зображень із кінця 2025 року, де російські термінали встановлені між деревами або біля входів до позицій.

«Ми навмисно били по їхніх позиціях», — додав він. «Але навіть якщо знищували термінал вранці чи ввечері, вже наступного ранку стояв новий».

В окупованому місті Кремінна на сході України з 2024 року навіть працював магазин, де військові могли купити термінали Starlink. За словами українських посадовців, ці пристрої не були зареєстровані в Росії.

Посилення перевірки у лютому фактично відключило незареєстровані термінали на окупованих територіях. Активними залишилися лише пристрої, схвалені та внесені до «білого списку» Міністерства оборони України. Термінали, які використовували російські сили, були дистанційно деактивовані.

«Ось і все, фактично ні в кого немає інтернету», — сказав один із російських солдатів на записі. «Все вимкнено, все вимкнено».

Тимчасове відключення дозволило Україні пригальмувати наступ російських військ, хоча локальні контрнаступи не означають кардинальної зміни ситуації на фронті. Військові інших українських підрозділів, зокрема батальйону «Чорна стріла», також підтвердили наслідки відключення Starlink для російських сил у своїх секторах.

До середини лютого російські обстріли знову посилилися, однак здебільшого по давно відомих і точно нанесених на карту позиціях — що свідчить про те, що Росія ще не повністю відновила втрачені можливості.

За словами аналітиків бригади «Буревій», російські війська нині шукають альтернативи. Вони змушені значно більше покладатися на радіозв’язок, що створює додаткові можливості для перехоплення.

Ймовірно, російські підрозділи спробують перейти на власні супутникові термінали. Проте їхня швидкість і якість з’єднання значно нижчі, а через великі розміри їх важко приховати.

«Відключення Starlink, навіть якщо поки що з обмеженим ефектом, демонструє обмежену здатність російських збройних сил швидко впроваджувати інновації», — зазначив полковник Збройних сил Австрії Маркус Райснер. «Це може стати потенційною точкою впливу для західних союзників, щоб забезпечити швидку й сталу підтримку України на цьому етапі».