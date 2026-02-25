        Економіка

        Удар по ключовій станції “Дружби”: Росія зменшила експортні потоки нафти

        Віктор Алєксєєв
        25 Лютого 2026 14:32
        читать на русском →
        Офіс компанії «Транснефть» у Москві,14 квітня 2022 року / Фото Reuters
        Офіс компанії «Транснефть» у Москві,14 квітня 2022 року / Фото Reuters

        Російська державна трубопровідна монополія Transneft скоротила прийом нафти до своєї системи приблизно на 250 тисяч барелів на добу після атаки дронів на ключову насосну станцію. Про це повідомили Reuters джерела в галузі, обізнані з ситуацією.

        Йдеться про станцію «Калейкіно» у Татарстані, яка обслуговує нафтопровід «Дружба» та постачає нафту до східноєвропейських країн і до основних західних портів Росії. За даними джерел, удар спричинив пожежу на об’єкті, зокрема загорілися два резервуари обсягом по 50 тисяч тонн.

        Станція розташована поблизу міста Альметьєвськ, більш ніж за 1 200 кілометрів від українського кордону, і має потужність прокачування близько 1 млн барелів на добу. Вона є ключовим вузлом для транспортування західносибірської нафти, а також для змішування сортів Urals і Siberian Light.

        Реклама
        Реклама

        Скорочення прокачування найбільше вплинуло на поставки з Татарстану, зокрема на компанію Tatneft. Водночас масштаби пошкоджень ще оцінюються. У разі серйозних руйнувань це може вплинути як на обсяги, так і на якість російського нафтового експорту.

        Зменшення прокачування відбувається на тлі вже існуючих проблем з експортом російської нафти. Постачання до Індії та Туреччини скорочуються через посилення західних санкцій, спрямованих на економічний тиск на Москву. Крім того, з кінця січня призупинено залишкові поставки до Європи — до нафтопереробних заводів у Угорщині та Словаччині.

        Раніше український представник заявляв, що безпілотники вразили об’єкт, який є важливою частиною інфраструктури транспортування нафти до Європи та російських портів. Місцева влада Татарстану повідомила про збиття кількох дронів і пожежу в промисловій зоні, однак не уточнила масштаби пошкоджень.

        Інцидент може посилити напруженість між Україною та Угорщиною і Словаччиною, які раніше звинувачували Київ у створенні перешкод для транзиту російської нафти через «Дружбу». У понеділок Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії та виділення великого кредиту Україні, що створило додаткову напругу в ЄС.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини