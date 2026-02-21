Словаччина погрожує припинити експорт електроенергії до України через зупинку “Дружби”

Словаччина пригрозила припинити експорт електроенергії до України у разі невідновлення постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє Denník N.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив надзвичайний стан у нафтовому секторі після зупинки поставок російської сировини трубопроводом «Дружба». За даними Києва, пауза у транзиті сталася наприкінці січня через пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак.

Водночас Фіцо, посилаючись на словацькі спецслужби, заявив, що ремонтні роботи були завершені давно. Він також звинуватив українську владу у шантажі Угорщини, яка блокує вступ України до Європейського Союзу.

Словацький прем’єр попередив, що у разі подальшого розвитку ситуації співпраця щодо постачання електроенергії може бути призупинена. Посол Словаччини в Україні передав офіційну ноту з вимогою надати роз’яснення щодо припинення транзиту нафти.

Словаччина та Угорщина залишалися єдиними країнами ЄС, які продовжували отримувати російську нафту через нафтопровід «Дружба».