        Політика

        Словаччина погрожує припинити експорт електроенергії до України через зупинку “Дружби”

        Віктор Алєксєєв
        21 Лютого 2026 13:13
        читать на русском →
        Роберт Фіцо / Фото TA3
        Роберт Фіцо / Фото TA3

        Словаччина пригрозила припинити експорт електроенергії до України у разі невідновлення постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє Denník N.

        Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив надзвичайний стан у нафтовому секторі після зупинки поставок російської сировини трубопроводом «Дружба». За даними Києва, пауза у транзиті сталася наприкінці січня через пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак.

        Водночас Фіцо, посилаючись на словацькі спецслужби, заявив, що ремонтні роботи були завершені давно. Він також звинуватив українську владу у шантажі Угорщини, яка блокує вступ України до Європейського Союзу.

        Словацький прем’єр попередив, що у разі подальшого розвитку ситуації співпраця щодо постачання електроенергії може бути призупинена. Посол Словаччини в Україні передав офіційну ноту з вимогою надати роз’яснення щодо припинення транзиту нафти.

        Словаччина та Угорщина залишалися єдиними країнами ЄС, які продовжували отримувати російську нафту через нафтопровід «Дружба».


