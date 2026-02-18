У Росії через санкції та падіння цін на нафту почалися банкрутства нафтових компаній

У Росії на тлі падіння цін на нафту та посилення американських санкцій почалися банкрутства невеликих нафтових компаній у ключових видобувних регіонах. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російські джерела та галузеві дані.

За інформацією видання, держбанк ВТБ планує ініціювати процедуру банкрутства нафтової групи First Oil, пов’язаної з колишнім акціонером СІБУРу Яковом Голдовським. Компанія, що працює в Ханти-Мансійському автономному окрузі, накопичила близько 6 млрд рублів боргу. На її балансі перебувають кілька невеликих родовищ із сумарними запасами 14 млн тонн, а видобуток становить близько 500 тисяч тонн на рік.

Як зазначає The Moscow Times, становище компанії погіршилося ще під час пандемії, а нові санкції США, які змусили продавати російську нафту зі знижками до 30 доларів за барель, посилили фінансові проблеми.

Наприкінці 2025 року під процедуру банкрутства потрапила НК «Янгпур», що представляє інтереси «Беларуснефти» в Росії та розробляє родовища в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Раніше за позовами податкової служби були визнані банкрутами Астраханська нафтова компанія та НК «Горний». У січні Московський кредитний банк вимагав від власників одного з банкрутів близько 7 млрд рублів.

За даними Росстату, половина компаній, що видобувають нафту й газ у РФ, наразі є збитковими: за січень–листопад вони сукупно отримали 575 млрд рублів збитків. Прибуткові підприємства скоротили фінансовий результат більш ніж удвічі — до 3 трлн рублів за 11 місяців.

Банки були змушені реструктуризувати для нафтово-газового сектору кредити на 2,7 трлн рублів. Частка реструктуризацій у галузі становить майже 20%, що є найвищим показником серед секторів економіки.

Колишній віцепрезидент Bank of America Крейг Кеннеді заявив, що нафтовидобувна галузь РФ наближається до кризи, а нові санкції прискорюють цей процес. За його словами, за ціни близько 40 доларів за барель приблизно половина родовищ у Росії стають збитковими, а втрати можуть сягати близько 5 доларів на кожному барелі.