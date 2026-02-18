Укрпошта закриває відділення в Оріхові та Преображенці на Запоріжжі через безпекову ситуацію

Укрпошта ухвалила рішення закрити відділення в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади Запорізької області. Причиною стала критична безпекова ситуація та неприйнятні ризики для працівників і мешканців.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, понад два роки компанія залишалася єдиною, яка продовжувала працювати в цих населених пунктах, попри постійні обстріли.

Смілянський зазначив, що під час його останнього візиту до Оріхова в місті з довоєнних 20 тисяч мешканців залишалося трохи більше 800 людей, а також українські військові. Працівники пошти до останнього відмовлялися залишати клієнтів, однак питання безпеки стало пріоритетним.

За останній тиждень Укрпошта втратила в Оріхові службову автівку. Ще одне авто втратила місцева військово-цивільна адміністрація, намагаючись допомогти поштовикам. У компанії наголосили, що працювати в цих умовах стало не просто небезпечно, а неприйнятно ризиковано.

Водночас більшість пенсій та виплат у межах програми «Зимова підтримка» вже здійснено. Надалі мешканців Оріхова та Преображенки обслуговуватимуть у селі Таврійське.

Працівники відділень визначаються з подальшим місцем роботи. У компанії висловили сподівання на повернення до цих населених пунктів, зазначивши про певні успіхи ЗСУ на цьому напрямку.