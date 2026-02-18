Вчені спростували міф про “чутливих жінок” і “холодних чоловіків”

Уявлення про те, що жінки від природи більш емпатійні, а чоловіки — менш чутливі, не підтверджуються однозначними науковими доказами. Дослідження свідчать, що емпатія формується під впливом як біологічних, так і соціальних чинників.

Про це йдеться у матеріалі BBC. Емпатію визначають як здатність розуміти емоції та думки інших і реагувати на них; її поділяють на когнітивну та афективну. У середньому жінки демонструють вищі показники у тестах, однак різниця не є універсальною та значною в усіх країнах.

Клінічний психолог Кембриджського університету Саймон Барон-Коен вважає, що мозок жінок частіше налаштований на емпатію, а чоловіків — на системне мислення. Дослідження 2006 та 2007 років показали, що рівень тестостерону під час внутрішньоутробного розвитку може впливати на подальші показники емпатії, причому цей фактор інколи виявлявся важливішим за стать.

Водночас низка науковців, зокрема нейронауковиця Джина Ріппон, ставлять під сумнів ідею про «жіночий» і «чоловічий» мозок. В одному з міжнародних досліджень жінки проявляли дещо вищу емпатію лише у частині країн, а індивідуальні відмінності всередині груп значно перевищували різницю між статями. Метааналіз 2025 року також не виявив гендерних відмінностей у реакціях немовлят на обличчя чи сльози.

Генетичне дослідження 2018 року за участі понад 46 тисяч людей показало, що гени впливають на емпатію, але жоден із них не пов’язаний зі статтю. За словами дослідника Варуна Варрієра з Кембриджа, лише близько 10% відмінностей пояснюються генетикою, решта — впливом середовища.

Соціальні очікування також відіграють важливу роль. Дівчаток з дитинства частіше заохочують до турботливості та вираження емоцій, тоді як хлопчиків орієнтують на практичність і стриманість. Крім того, рівень соціальної влади може впливати на здатність краще розпізнавати емоції інших.

Нейропсихолог Натаніель Спренг з університету Макгілла наголошує, що емпатія є навичкою, яку можна розвивати протягом життя. Дослідження показують, що за наявності мотивації або винагороди чоловіки демонструють такі самі показники емпатії, як і жінки.

Водночас стереотипи мають практичні наслідки: вони впливають на кар’єру, лідерство та психічне здоров’я. Чоловіки рідше звертаються по допомогу, що пов’язують із вищими ризиками самогубства, тоді як жінок частіше вважають менш придатними до керівних ролей через асоціацію лідерства з домінуванням.

Соціолог Ніалл Ханлон з Технологічного університету Дубліна зазначає, що сучасне суспільство поступово змінює ставлення до емоційних навичок, і розвиток емпатії є корисним як для чоловіків і жінок, так і для дітей.