Віткофф заявив про прогрес, але переговори з РФ ускладнилися

Сполучені Штати провели третій раунд тристоронніх обговорень з Україною та Росією за дорученням президента Дональда Трампа. Сторони погодилися поінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над можливими домовленостями.

Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф у мережі X. Він подякував Швейцарській Конфедерації за організацію зустрічей і зазначив, що залучення сторін до переговорного процесу дозволило досягти відчутного поступу.

Третій етап консультацій відбувається у Женеві 17–18 лютого та присвячений пошуку шляхів завершення війни. Українська сторона раніше заявляла, що в центрі уваги — можливі параметри припинення вогню, включно з форматом міжнародного спостереження за його дотриманням, а також ініціатива щодо зупинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

За підсумками першого дня президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий рухатися до деескалації та мирної угоди, однак очікує визначеності з боку Москви. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров повідомив, що дискусії стосувалися прикладних механізмів реалізації можливих рішень, і підтвердив продовження роботи політичної та військової груп 18 лютого.

Окремо Умеров провів консультації з представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії, під час яких сторони обговорили результати першого дня та скоординували подальші дії.

Разом з тим, за інформацією окремих джерел, переговорний процес із російською делегацією супроводжується ускладненнями. Російську сторону очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, який вже керував делегацією під час попередніх раундів у 2022 та 2025 роках.

Крім того, за повідомленнями російських ЗМІ, Москва має намір наполягати на юридичному закріпленні нерозширення НАТО на схід. Видання Axios також повідомило, що засідання політичної групи у Женеві зіткнулося з труднощами через позиції, озвучені російською стороною.