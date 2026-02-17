Олімпіада-2026: збірна України завершила день без медалей, частину стартів відклали

17 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх українські спортсмени змагалися у лижному двоборстві та біатлонній естафеті, а також мали виступити у фристайлі. Через несприятливі погодні умови частину кваліфікаційних стартів із лижної акробатики було перенесено на інші дні.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

У лижному двоборстві (Гундерсен, великий трамплін + лижна гонка 10 км) Дмитро Мазурчук посів 30 місце, Олександр Шумбарец — 31 місце.

У біатлонній чоловічій естафеті (Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк) збірна України фінішувала на 16 місці.

У фристайлі, лижній акробатиці, жіноча кваліфікація за участю Ангеліни Брикіної, Діани Яблонської, Оксани Яцюк та Неллі Попович перенесена на 18 лютого, а чоловіча кваліфікація (Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов) — на 19 лютого через несприятливі погодні умови.