        Олімпіада-2026: збірна України завершила день без медалей, частину стартів відклали

        Галина Шподарева
        17 Лютого 2026 18:09
        Богдан Борковський / Фото: НОК
        17 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх українські спортсмени змагалися у лижному двоборстві та біатлонній естафеті, а також мали виступити у фристайлі. Через несприятливі погодні умови частину кваліфікаційних стартів із лижної акробатики було перенесено на інші дні.

        Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

        У лижному двоборстві (Гундерсен, великий трамплін + лижна гонка 10 км) Дмитро Мазурчук посів 30 місце, Олександр Шумбарец — 31 місце.

        У біатлонній чоловічій естафеті (Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк) збірна України фінішувала на 16 місці.

        У фристайлі, лижній акробатиці, жіноча кваліфікація за участю Ангеліни Брикіної, Діани Яблонської, Оксани Яцюк та Неллі Попович перенесена на 18 лютого, а чоловіча кваліфікація (Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов) — на 19 лютого через несприятливі погодні умови.

        Українська збірна на Олімпіаді-2026/ Фото: Міністерство молоді та спорту України

