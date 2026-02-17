Реєстрацію Starlink розширили: термінали можна верифікувати у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

В Україні розпочали новий етап реєстрації терміналів Starlink для фізичних осіб. Тепер верифікувати обладнання можна не лише в ЦНАПах, а й у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Для додавання Starlink до Whitelist необхідно підготувати дані термінала, зокрема номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID, а також взяти паспорт і РНОКПП.

Після цього потрібно звернутися до найближчого відділення пошти або ЦНАПу, подати заяву та очікувати на результат. У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, однак можливі незначні затримки через великий попит на послугу.

“Кожен верифікований Starlink — гарантія безпечного звʼязку в Україні. Реєструйте термінали, щоб далі користуватися технологіями без обмежень”, — йдеться в повідомленні.