        Реєстрацію Starlink розширили: термінали можна верифікувати у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

        Галина Шподарева
        17 Лютого 2026 16:42
        Термінал Starlink / Фото: Reuters.com
        В Україні розпочали новий етап реєстрації терміналів Starlink для фізичних осіб. Тепер верифікувати обладнання можна не лише в ЦНАПах, а й у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

        Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

        Для додавання Starlink до Whitelist необхідно підготувати дані термінала, зокрема номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID, а також взяти паспорт і РНОКПП.

        Після цього потрібно звернутися до найближчого відділення пошти або ЦНАПу, подати заяву та очікувати на результат. У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, однак можливі незначні затримки через великий попит на послугу.

        “Кожен верифікований Starlink — гарантія безпечного звʼязку в Україні. Реєструйте термінали, щоб далі користуватися технологіями без обмежень”, — йдеться в повідомленні.


