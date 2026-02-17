Новий Deep Strike СБУ по території РФ: уражено хімзавод, що працює на російський ВПК

У ніч на 17 лютого безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” Служби безпеки України уразили російський хімічний завод “Метафракс Кемікалс”, який виготовляє компоненти для вибухових речовин. Підприємство розташоване в Пермському краї за понад 1600 кілометрів від кордону з Україною та є об’єктом російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в СБУ.

Хімзавод “Метафракс Кемікалс” є одним із найбільших виробників метанолу в Росії та Європі. Розташований у Пермському краї за понад 1600 км від українського кордону.

“Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями”, — розповіли в СБУ.

Російські Telegram-канали повідомляли, що місцеві жителі чули щонайменше шість вибухів на території підприємства, працівників евакуювали.

“За попередніми даними, удар припав по установці виробництва метанолу”, — йдеться в повідомленні.