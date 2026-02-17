Правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації в різних регіонах

Служба безпеки України спільно з ДБР та Національною поліцією заблокувала шість нових схем ухилення від мобілізації та затримала їхніх організаторів у кількох регіонах держави. За даними слідства, за суми від 2 до 15 тисяч доларів США зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову шляхом оформлення фіктивних документів або допомагали незаконно виїхати за кордон поза пунктами пропуску.

Учасникам «ухилянтських схем» загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна / Фото СБУ

В Одеській області «на гарячому» затримано депутата однієї з міських рад, який одночасно був генеральним директором міської лікарні та входив до складу військово-лікарської комісії як лікар-невропатолог. За версією слідства, він продавав військовозобов’язаним фіктивні медичні довідки про непридатність до служби. У цьому ж регіоні викрито адвоката, який за гроші обіцяв сприяти встановленню неіснуючих тяжких діагнозів через залучення знайомих медпрацівників.

На Прикарпатті правоохоронці затримали заступника начальника одного з управлінь обласного ДСНС, який за хабарі влаштовував ухилянтів до місцевої філії Укрзалізниці для отримання бронювання. У Київській області викрито ділка, що продавав підроблені документи громадян однієї з країн Євросоюзу: він вклеював фотографії клієнтів у справжні іноземні паспорти та водійські посвідчення, отримані через кримінальні зв’язки за кордоном.

На Дніпропетровщині затримано двох мешканців Кривого Рогу, які за гроші оформлювали військовозобов’язаних на підприємство критичної інфраструктури з подальшим відрядженням за межі України. На Черкащині підозру оголошено начальнику відділу однієї із сільських рад, який організував переправлення ухилянтів через кордон гірськими стежками та супроводжував їх дистанційно під час переходу.

Фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон, пособництва в одержанні неправомірної вигоди та зловживання впливом. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Києві та Київській, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській і Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.