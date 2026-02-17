У Генштабі підтвердили ураження Ільського НПЗ

У рамках заходів зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалів російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих логістичних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ України.

Я повідомили у Генштабі, у ніч на 17 лютого, у районі н.п. Ільський (Краснодарський край, рф) уражено нафтопереробний завод “Ільський”. Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Результати уточнюються.

Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні рф і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.

Також уражено райони зосередження противника на ТОТ Запорізької області у районах Розівки та Любимівки.

Крім того, уражено логістичні об’єкти ворога:

склади МТЗ у Донецьку та у районі н.п. Лідине (ТОТ Донецької області).

Також, у районі н.п. Зеленопіль (ТОТ Запорізької області) уражено вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.