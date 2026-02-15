Сили оборони уразили нафтовий термінал на півдні Росії та комплекс “Панцир-С1” у Криму

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових і стратегічних об’єктів російського агресора на його території та тимчасово окупованих територіях. Зокрема, підтверджено влучання по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» у районі селища Волна Краснодарського краю РФ, де на території об’єкта зафіксовано пожежу, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються. Крім того, у районі селища Кача на тимчасово окупованій території Криму українські сили успішно уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» противника.

За даними Генштабу, протягом минулої доби також завдано ударів по інших об’єктах російських військ. У районі Вільного на тимчасово окупованій території Донецької області уражено ремонтний підрозділ однієї з артилерійських бригад збройних сил РФ, а поблизу Любимівки на тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.

Втрати противника та обсяг завданих збитків уточнюються. У Силах оборони наголосили, що продовжуватимуть системну роботу зі зниження бойових спроможностей російської армії та руйнування її військової інфраструктури до повного припинення збройної агресії проти України.