В одному з ТЦ Харкова чоловік впав з ескалатора

У Харкові 21-річний чоловік отримав травми обличчя внаслідок падіння з ескалатора в одному з торговельних центрів. Інцидент стався 14 лютого.

За даними правоохоронців, на момент події ескалатор не працював. Сам потерпілий пояснив, що намагався швидше спуститися сходинками, однак не втримався та впав. Претензій до адміністрації торгового центру він не має.

Медики надали чоловікові необхідну допомогу на місці. Інформацію про подію внесено до Єдиного обліку Харківського РУП №1, триває перевірка обставин.

У поліції нагадують про необхідність дотримання правил безпеки в громадських місцях і закликають громадян бути уважними на ескалаторах та інших об’єктах.