        Спорт

        Українська фристайлістка Коцар вийшла у фінал Олімпіади та отримала пропозицію руки й серця

        Віктор Алєксєєв
        15 Лютого 2026 09:48
        читать на русском →

        Українська фристайлістка Катерина Коцар у суботу успішно подолала кваліфікацію змагань із біг-ейру на зимових Олімпійських іграх і вийшла до фіналу, який відбудеться в понеділок. Після завершення виступу спортсменку чекала ще одна несподівана подія — її хлопець Богдан Фаштрига освідчився їй просто на схилі, і вона відповіла згодою, повідомляє Reuters.

        Богдан Фаштрига освідчується Катерині Коцар після її третього заїзду в кваліфікації жіночого фрістайлу / Фото Reuters

        25-річна Коцар виконала два впевнені стрибки у кваліфікаційному раунді, що дозволило їй пробитися до медального фіналу. За словами спортсменки, вона відчувала, що цього дня має статися щось хороше, однак пов’язувала це лише зі змаганнями й навіть забула, що на календарі День святого Валентина.

        Незадовго до освідчення Коцар зазнала жорсткого падіння наприкінці третьої спроби — у неї злетіли лижі та захисні окуляри. Втім, вона не травмувалася, а набраних балів за перші два стрибки вистачило, щоб посісти 11-те місце та пройти до фіналу серед 12 найкращих.

        Реклама
        Реклама

        Після виступу спортсменка поспілкувалася з журналістами та показала обручку, зізнавшись, що досі намагається усвідомити події вечора. За її словами, одночасний вихід до фіналу Олімпіади та заручини стали для неї двома надзвичайно важливими моментами.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини