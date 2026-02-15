Українська фристайлістка Коцар вийшла у фінал Олімпіади та отримала пропозицію руки й серця

Українська фристайлістка Катерина Коцар у суботу успішно подолала кваліфікацію змагань із біг-ейру на зимових Олімпійських іграх і вийшла до фіналу, який відбудеться в понеділок. Після завершення виступу спортсменку чекала ще одна несподівана подія — її хлопець Богдан Фаштрига освідчився їй просто на схилі, і вона відповіла згодою, повідомляє Reuters.

Богдан Фаштрига освідчується Катерині Коцар після її третього заїзду в кваліфікації жіночого фрістайлу / Фото Reuters

25-річна Коцар виконала два впевнені стрибки у кваліфікаційному раунді, що дозволило їй пробитися до медального фіналу. За словами спортсменки, вона відчувала, що цього дня має статися щось хороше, однак пов’язувала це лише зі змаганнями й навіть забула, що на календарі День святого Валентина.

Незадовго до освідчення Коцар зазнала жорсткого падіння наприкінці третьої спроби — у неї злетіли лижі та захисні окуляри. Втім, вона не травмувалася, а набраних балів за перші два стрибки вистачило, щоб посісти 11-те місце та пройти до фіналу серед 12 найкращих.

Після виступу спортсменка поспілкувалася з журналістами та показала обручку, зізнавшись, що досі намагається усвідомити події вечора. За її словами, одночасний вихід до фіналу Олімпіади та заручини стали для неї двома надзвичайно важливими моментами.