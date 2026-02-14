Україна сподівається завершити війну протягом року — Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Україна сподівається завершити війну протягом року, підкресливши, що багато залежить від лідерів, але не менше — від суспільної підтримки.

Зеленський наголосив, що для України важливо підтримувати постійний контакт зі Сполученими Штатами, зокрема він анонсував зустріч із держсекретарем США Марком Рубіо та розмову зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Президент також сказав, що Україна робитиме все, аби жодна зі сторін переговорного процесу не могла звинуватити Київ у затягуванні завершення війни.

Водночас Зеленський заявив, що Європи наразі “не дуже багато” в переговорах, і що для України важливі гарантії безпеки від європейських партнерів. За його словами, сьогодні більшість фінансової підтримки України забезпечує саме Європа, тоді як Канада і Японія допомагають гуманітарно.

Окремо президент повідомив, що Україна працює над проєктом гарантій безпеки й прагне, аби вони були довгостроковими та більш дієвими для інвесторів. Зеленський сказав, що американська сторона пропонує гарантії на 15 років, тоді як Україна хотіла б 20 років і більше — “30, 50”.

Коментуючи переговорну перспективу, Зеленський висловив думку, що Путін може “гратися” з окремими лідерами, щоб розділяти Європу, а найбільш ефективними будуть переговори за участі Європи, США, України та Росії за одним столом.

Також Зеленський розповів про структуру переговорного процесу, де є політичний і військовий сектори. За його словами, у військовій частині мають узгодити роботу моніторингової місії для контролю припинення вогню, а також обговорюється обмін полоненими. Президент заявив, що в Росії перебуває приблизно 7 тисяч українських військовополонених, а в Україні — понад 4 тисячі, і додав, що будь-який крок в обмінах буде позитивним.

Зеленський також сказав, що американська сторона передавала позицію, за якою “мир прийде швидше”, якщо Україна самостійно виведе війська з Донбасу. Він заявив, що Україна не може виводити війська зі своєї території чи “обмінювати” її, і висловив думку, що мінімальна мета Путіна — повний контроль над Донецькою областю.

Щодо “коаліції охочих” Зеленський повідомив, що підтримує ідею розміщення іноземних військ після припинення вогню, зокрема у форматі забезпечення на суші, в повітрі чи на воді, але підкреслив, що це рішення має ухвалювати кожна країна окремо. Він додав, що раніше не підіймав питання запрошення іноземних військ в Україну, побоюючись втрати підтримки.

Окремо президент зазначив, що рішення щодо ракет Taurus від Німеччини наразі немає, а також згадав про відкриття спільного виробництва дронів Німеччини та України.

Говорячи про можливе “енергетичне перемир’я”, українська сторона заявила, що питання торкатимуться, але публічно деталі не обговорюватимуть.

Наприкінці Зеленський прокоментував можливу участь міністра фінансів США Скотта Бессента у наступному раунді, припустивши, що він може долучитися, коли йтиметься про санкції, а також сказав, що перелік учасників переговорів від США щодо зустрічі у Швейцарії Україна ще не отримала, але очікує на Стіва Віткофа і Джареда Кушнера.