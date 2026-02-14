        Техно

        Apple тестує ще одну модель складаного iPhone — у форматі “розкладачки”

        Сергій Бордовський
        14 Лютого 2026 12:54
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: MacRumors
        Ілюстративне фото: MacRumors

        Apple тестує нову модель складаного iPhone з дизайном у стилі «розкладачки». Про це повідомляє MacRumors із посиланням на відомого інсайдера з Азії.

        За даними користувача Weibo під ніком Fixed Focus Digital, який посилається на інформацію з ланцюга постачання, компанія випробовує flip-версію складаного iPhone. Такий пристрій може конкурувати з моделями на кшталт Samsung Galaxy Z Flip 7 та сучасного Motorola Razr.

        Інсайдер зазначає, що цей варіант розглядається паралельно з ширшим складаним iPhone, який, за чутками, можуть представити вже цього року. Водночас остаточного рішення щодо запуску flip-моделі в масове виробництво поки не ухвалено.

        Реклама
        Реклама

        Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляв, що Apple «вивчає» концепцію складаного iPhone із квадратним дизайном у форматі «клаптика» (clamshell). За його словами, такий пристрій може з’явитися після першого складаного iPhone, який відкриватиметься як книга — подібно до Samsung Galaxy Z Fold 7.

        Очікується, що перший складаний iPhone отримає 7,8-дюймовий внутрішній дисплей без видимої складки, 5,5-дюймовий зовнішній екран, Touch ID, дві основні камери, чип A20 та модем C2. За даними джерел, його можуть представити восени разом із iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини