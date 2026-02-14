Apple тестує ще одну модель складаного iPhone — у форматі “розкладачки”

Apple тестує нову модель складаного iPhone з дизайном у стилі «розкладачки». Про це повідомляє MacRumors із посиланням на відомого інсайдера з Азії.

За даними користувача Weibo під ніком Fixed Focus Digital, який посилається на інформацію з ланцюга постачання, компанія випробовує flip-версію складаного iPhone. Такий пристрій може конкурувати з моделями на кшталт Samsung Galaxy Z Flip 7 та сучасного Motorola Razr.

Інсайдер зазначає, що цей варіант розглядається паралельно з ширшим складаним iPhone, який, за чутками, можуть представити вже цього року. Водночас остаточного рішення щодо запуску flip-моделі в масове виробництво поки не ухвалено.

Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляв, що Apple «вивчає» концепцію складаного iPhone із квадратним дизайном у форматі «клаптика» (clamshell). За його словами, такий пристрій може з’явитися після першого складаного iPhone, який відкриватиметься як книга — подібно до Samsung Galaxy Z Fold 7.

Очікується, що перший складаний iPhone отримає 7,8-дюймовий внутрішній дисплей без видимої складки, 5,5-дюймовий зовнішній екран, Touch ID, дві основні камери, чип A20 та модем C2. За даними джерел, його можуть представити восени разом із iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.