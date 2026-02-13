Два українські біатлоністи відібралися у гонку переслідування на Олімпіаді-2026

Україна буде представлена двома біатлоністами у гонці переслідування на Олімпійських іграх-2026. Туди відібралися Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

Відбір у персьют на Олімпіаді відбувався за схожим принципом, що і на Кубка світу та ЧС: туди проходили 60 найкращих біатлоністів за результатами спринту.

До топ-60 вдалося потрапити двом українцям. Віталій Мандзин фінішував у спринті 24-м, а Дмитро Підручний — 27-м.

Для Мандзина це дебютна гонка переслідування на Олімпійських іграх. Натомість Підручний виступить втретє у персьюті на Олімпіаді: на попередніх Іграх у Пекіні став 13-м, що є найкращим результатом для нього у кар’єрі на цьому рівні.

При цьому і Мандзин, і Підручний розпочинатимуть гонку з майже 2-хвилинним відставанням від француза Кантена Фійона-Має, чемпіона спринту.

Чоловіча гонка переслідування на Олімпіаді-2026 відбудеться у неділю, 15 лютого, о 12:15.