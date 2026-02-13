        Спорт

        Два українські біатлоністи відібралися у гонку переслідування на Олімпіаді-2026

        Віктор Алєксєєв
        13 Лютого 2026 21:44
        читать на русском →
        Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний / Фото НОК України
        Україна буде представлена двома біатлоністами у гонці переслідування на Олімпійських іграх-2026. Туди відібралися Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

        Відбір у персьют на Олімпіаді відбувався за схожим принципом, що і на Кубка світу та ЧС: туди проходили 60 найкращих біатлоністів за результатами спринту.

        До топ-60 вдалося потрапити двом українцям. Віталій Мандзин фінішував у спринті 24-м, а Дмитро Підручний — 27-м.

        Для Мандзина це дебютна гонка переслідування на Олімпійських іграх. Натомість Підручний виступить втретє у персьюті на Олімпіаді: на попередніх Іграх у Пекіні став 13-м, що є найкращим результатом для нього у кар’єрі на цьому рівні.

        При цьому і Мандзин, і Підручний розпочинатимуть гонку з майже 2-хвилинним відставанням від француза Кантена Фійона-Має, чемпіона спринту.

        Чоловіча гонка переслідування на Олімпіаді-2026 відбудеться у неділю, 15 лютого, о 12:15.


