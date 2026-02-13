Україна розглядає можливість заміни дронів Mavic власним рішеннями у співпраці з партнерами

Під час засідання у форматі «Рамштайн» та низки двосторонніх зустрічей Україна представила союзникам пріоритети у сфері оборони, зокрема розвиток defense tech, посилення протиповітряної оборони та запуск нових партнерських проєктів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, підбиваючи підсумки переговорів із міжнародними партнерами.

За його словами, окрему зустріч він провів із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Українська сторона наголосила, що створює одні з найдешевших і найефективніших рішень у сфері оборонних технологій і готова ділитися цим досвідом, водночас потребуючи допомоги партнерів для протидії балістичним загрозам. Сторони обговорили програму PURL як ключовий механізм забезпечення України критично необхідними ракетами.

Під час переговорів із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі йшлося про реалізацію дорожньої карти співпраці в межах сторічного партнерства, а також строки та обсяги постачання перехоплювачів Octopus.

Реклама

Реклама

Із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом обговорили внески у посилення дроново-штурмових підрозділів, розвиток засобів midstrike, боротьбу з безпілотниками та можливість заміни дронів Mavic українськими рішеннями у співпраці з партнерами. Окрему увагу приділили співробітництву в межах програми «Patriot для України».

Також відбулися переговори з міністрами оборони Бельгії, Латвії, Норвегії, Австралії та Канади. Ключовою темою всіх зустрічей стала оборонна допомога Україні, передусім посилення протиповітряної оборони як пріоритетне завдання, визначене президентом.

Серед перспективних напрямів співпраці сторони розглянули пошук дешевих і ефективних рішень для протидії ударним безпілотникам типу «шахед», постачання далекобійної артилерії, запуск спільних виробництв і додаткові внески партнерів у програму PURL. Міністр подякував союзникам за послідовну підтримку України.