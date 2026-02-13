У Кривому Розі суддю підозрюють у ДТП на пішохідному переході, дитина в реанімації

Судді одного з районних судів міста Кривий Ріг повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження 11-річному хлопчику. Дитина, яку збили на регульованому пішохідному переході, перебуває у важкому стані в реанімації, досудове розслідування триває.

За даними Офісу генерального прокурора, хлопчик разом із матір’ю переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, коли стався наїзд. Підозрюваній інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (частина друга статті 286 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше прокуратура повідомляла, що 9 лютого 2026 року близько 16:30 суддя, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, рухаючись на червоне світло світлофора, здійснила наїзд на дитину. Хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований до лікарні.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури триває досудове розслідування, призначено проведення низки необхідних експертиз.