Київський бізнесмен став учасником аварії на Житомирщині: поліція розслідує смертельну ДТП на трасі Київ — Чоп

У понеділок, 9 лютого, близько 19:30, у районі села Кам’яний Майдан Звягельського району Житомирської області на трансі Київ — Чоп сталася ДТП, внаслідок якої загинув пішохід.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

За даними слідства, водій автомобіля Mercedes-Benz, 49-річний киянин, рухався у напрямку Житомира.

На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину. Внаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні.

“За результатами попереднього освідування водій автомобіля був тверезий”, – зазначили в поліції.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Місце смертельної ДТП на Житомирщині / Фото: ГУНП в Житомирській області

Сьогодні, 10 лютого, засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа написав у Facebook, що став учасником ДТП на Житомирській трасі. Допис був опублікований о 5:38 ранку.

“9 лютого, повертаючись до Києва, на Житомирській трасі я потрапив в аварію за участю третьої особи. Обставини ДТП — згодом. З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил дорожнього руху”, — написав Мазепа.

Бізнесмен підкреслив, що співпрацює зі слідством та пообіцяв надати деталі згодом.