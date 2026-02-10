        Події

        Авіаудар по Слов’янську: загинули жінка з 11-річною донькою, 12 людей зазнали поранень

        Галина Шподарева
        10 Лютого 2026 12:51
        читать на русском →
        Пожежа на місці авіаудару по Слов'янську / Фото: Донецька ОВА
        Пожежа на місці авіаудару по Слов'янську / Фото: Донецька ОВА

        10 лютого внаслідок ударів авіабомбами по місту Слов’янськ на Донеччині загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення. Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати, серед поранених є дитина.

        Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        Спочатку повідомлялося про двох загиблих і сімох поранених.

        Реклама
        Реклама

        “Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених — семирічна дівчинка”, — йдеться в повідомленні.

        Станом на 12:30 кількість поранених зросла до 12 людей.

        На місці атаки працюють усі відповідальні служби. Точну кількість жертв і масштаби пошкоджень майна встановлюють.

        Пожежа та руйнації внаслідок авіаудару по Слов’янську / Фото: Донецька ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини