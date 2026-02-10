Авіаудар по Слов’янську: загинули жінка з 11-річною донькою, 12 людей зазнали поранень

10 лютого внаслідок ударів авіабомбами по місту Слов’янськ на Донеччині загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення. Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати, серед поранених є дитина.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Спочатку повідомлялося про двох загиблих і сімох поранених.
“Загиблі — 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених — семирічна дівчинка”, — йдеться в повідомленні.
Станом на 12:30 кількість поранених зросла до 12 людей.
На місці атаки працюють усі відповідальні служби. Точну кількість жертв і масштаби пошкоджень майна встановлюють.