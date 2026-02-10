У Кривому Розі суддя збила дитину: ДБР розпочало розслідування

9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Дитина разом із матір’ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом. Унаслідок ДТП хлопчик дістав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований.

На місці працювали слідчі ДБР. Правоохоронці шукають свідків ДТП.

Досудове розслідування здійснюють за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.