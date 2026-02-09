Росія терміново постачає на фронт супутникові інтернет-термінали

На фронт надходять нові термінали супутникового інтернету, які використовує російська армія. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

За його словами, у Росії діє кілька провайдерів швидкісного супутникового інтернету, що працюють на базі супутників «Ямал» і «Експрес». Водночас він описав характерні ознаки таких терміналів, які можуть допомогти їх ідентифікувати.

Зокрема, антени мають вигляд супутникових телевізійних тарілок діаметром приблизно 60–120 сантиметрів овальної або круглої форми. Вони орієнтовані переважно на південний схід або південь із азимутом близько 110–180 градусів і залишаються візуально відкритими, оскільки захисні чохли можуть заважати роботі на відповідних частотах.

Також, за даними Бескрестнова, такі тарілки можуть розміщуватися в глибині фронту та з’єднуватися з передовими позиціями за допомогою Wi-Fi-мостів.