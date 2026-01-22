Blue Origin запускає конкурента Starlink

Компанія Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, оголосила про запуск глобальної супутникової мережі зв’язку TeraWave. До кінця 2027 року в космос планують вивести 5408 супутників, які забезпечать передання даних зі швидкістю до 6 Тбіт/с у будь-якій точці планети.

TeraWave забезпечує симетричну швидкість завантаження та вивантаження – тобто великі файли можна передавати так само швидко, як і отримувати.

Система Blue Origin підтримує більшу пропускну здатність, ширше покриття та вищу кількість одночасно підключених клієнтів. Вона також додає резервний канал на випадок аварій, стихійних лих або кібератак, коли оптоволоконний зв’язок недоступний. Основними клієнтами стануть дата-центри, урядові установи та бізнес.

У той час як Starlink Ілона Маска вже має понад 10 000 супутників і шість мільйонів клієнтів у 140 країнах, Blue Origin лише готується до запуску.