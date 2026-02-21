CNN: Через чотири роки Росія все ще платить за фатальний прорахунок в Україні

У ранні години 24 лютого 2022 року, стоячи на холодному даху готелю в Києві, ідея про те, що Росія розпочне повномасштабний наступ на Україну, попри нарощування військ на кордоні, все ще здавалася майже неможливою.

Так, Володимир Путін, кремлівський лідер, уже мав досвід застосування жорсткої сили. Його війни в Чечні, Грузії та Сирії, а також військові дії в Криму та на сході України принесли йому успіх за відносно невисоку ціну.

Але вторгнення до другої за величиною країни Європи після самої Росії виглядало потенційно катастрофічним кроком, який, здавалося б, мав би змусити холодного стратега, як Путін, замислитися, пише Меттью Ченс з CNN.

Очевидно, ні, пам’ятаю, як подумав я, намагаючись застебнути бронежилет, поки ракети сипалися на українську столицю.

Останні чотири роки конфлікту продемонстрували не одну хибну оцінку, зокрема й поширене раніше переконання навіть серед союзників Києва, що Україна буде надто слабкою і неорганізованою, щоб чинити опір повномасштабному вторгненню.

Так само було підірвано репутацію непереможності російської армії.

За даними аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), коли Кремль розпочав так звану «спеціальну військову операцію», він очікував, що його війська встановлять контроль над Україною всього за 10 днів.

Більше ніж 1450 днів потому цей термін виглядає безнадійно наївним і став фундаментальним прорахунком, який коштував величезних страждань, руйнувань і кровопролиття.

Втрати

Справжня ціна ретельно приховується в Росії, де інформація перебуває під дедалі жорсткішим контролем. Офіційні дані про втрати не розголошуються, однак оцінки з різних джерел свідчать про надзвичайно високі цифри.

Останнє дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у США оцінює кількість загиблих і поранених росіян із початку повномасштабного вторгнення майже в 1,2 мільйона.

Ця шокуюча цифра — яка не включає втрати України, що оцінюються в 500–600 тисяч осіб — перевищує втрати будь-якої великої держави в будь-якій війні з часів Другої світової війни, зазначає звіт CSIS.

Із цієї кількості, за оцінками, до 325 тисяч росіян були вбиті за останні чотири роки — це втричі більше, ніж сумарні втрати США у всіх війнах після 1945 року, включно з Кореєю, В’єтнамом, Афганістаном та Іраком.

Із входженням війни в п’ятий рік бойові втрати лише зростають. Українські посадовці нещодавно заявили про знищення 35 тисяч російських військових лише у грудні. Мета українського командування — завдавати втрат швидше, ніж Росія встигає готувати й відправляти новобранців.

«Якщо ми досягнемо 50 тисяч, побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, і дефіцит уже відчутний», — заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Економіка

У Москві, попри війну, життя на перший погляд триває у звичному ритмі. Після короткого санкційного шоку 2022 року військові витрати зросли, і економіка продемонструвала підйом.

Завдяки експорту нафти й газу Росія уникла прогнозованого Заходом колапсу і у 2025 році стала дев’ятою економікою світу за даними МВФ.

Втім, зростають ознаки фінансового тиску, пов’язаного з воєнною економікою.

Держава виплачує великі підписні бонуси контрактникам і ще більші компенсації у разі їхньої загибелі. Водночас мобілізація кадрів до оборонної промисловості спричинила серйозний дефіцит робочої сили в інших галузях.

«Економіці не вистачає операторів верстатів і складальників. Потрібно знайти 800 тисяч робітників», — писала «Независимая газета».

Зростання цін на продукти стало болючою темою: ціни на огірки, за офіційною статистикою, подвоїлися з грудня.

Міжнародне становище

Однією з заявлених цілей вторгнення було недопущення подальшого розширення НАТО. Однак Швеція і Фінляндія приєдналися до Альянсу саме після початку повномасштабної війни, що фактично подвоїло сухопутний кордон Росії з країнами НАТО.

Санкції та ізоляція змусили Москву ще більше орієнтуватися на Китай, від якого вона стає дедалі залежнішою.

У 2024 році Кремль евакуював сирійського союзника Башара Асада після його повалення. Водночас Росія не змогла запобігти ударам США та Ізраїлю по Ірану чи затриманню президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Після чотирьох років виснажливої війни, яка завдала Україні жахливих втрат, Росія виявилася ослабленою всередині країни та послабленою на міжнародній арені.

Повертаючись подумки на дах київського готелю в лютому 2022 року, можна визнати: багато хто помилявся щодо ймовірності повномасштабного вторгнення.

Але передбачення катастрофічних наслідків для українців і росіян, на жаль, виявилося точним.