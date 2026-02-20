Півненко: віддавати території Україна не буде, можливе лише припинення вогню

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв’ю BBC розповів про бачення перемоги України, можливість припинення вогню та перспективи війни.

За словами Півненка, перемога для України у військовому плані — це повернення своїх територій, навіть якщо на це можуть знадобитися десятки років. Водночас наразі пріоритетом він назвав виживання держави та припинення вогню.

Генерал зазначив, що повернення територій залишається стратегічним завданням українського уряду і суспільства. Відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися територіями, Півненко заявив, що це «неможливо на цей час».

Реклама

Реклама

Він додав, що можливе припинення вогню по лінії бойового зіткнення — це сценарій, який можна розглядати, однак «віддавати території ніхто не буде». Водночас генерал підкреслив, що у разі відповідного наказу від Верховного Головнокомандувача українські військові його виконають.

Олександр Півненко очолює Національну гвардію України з липня 2023 року. Раніше він керував Східним територіальним управлінням НГУ та брав участь у боях за околиці Харкова і Бахмут.