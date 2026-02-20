За добу ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2026 року орієнтовно склали близько 1 257 880 осіб. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, за добу українські захисники знищили ще 970 окупантів. Також втрати ворога становлять 11 684 танки (+2), 24 060 бойових броньованих машин (+6), 37 387 артилерійських систем (+3), 1 649 РСЗВ (+0), 1 303 засоби ППО (+1), 435 літаків (+0), 347 гелікоптерів (+0), 138 881 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+551), 4 314 крилатих ракет (+0), 29 кораблів та катерів (+0), 2 підводні човни (+0), 79 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+76), 4 073 одиниці спеціальної техніки (+1).

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

