Понад 40 країн долучилися до Ради миру Трампа: США виділяють кошти та направляють сили до Гази

19 лютого у Вашингтоні відбулося перше засідання Ради миру президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі схвалили фінансову допомогу для Сектора Гази у 7 мільярдів доларів і оголосили про американську поліцейську місію в регіоні.

Про це пише Associated Press.

У засіданні взяли участь представники понад 40 країн. Дональд Трамп повідомив, що Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудівська Аравія, Узбекистан та Кувейт погодилися надати кошти для формування спільного пакета допомоги Газі після бомбардувань і спроб окупації Ізраїлем. За даними Associated Press, ця сума є лише частиною приблизно 70 мільярдів доларів, необхідних для відновлення Сектора Гази.

“Кожен витрачений долар – це інвестиція у стабільність та надію на новий та гармонійний “регіон”, – цитує видання президента США.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що доки ХАМАС не здасться та не роззброїться – Сектор Гази не відбудовуватимуть.

За словами Трампа, США виділять для Ради миру 10 мільярдів доларів, однак не уточнив, як саме їх використають. Сполучені Штати також планують направити до Сектора Гази 12 тисяч поліцейських і 20 тисяч солдатів для “стабілізації ситуації”. Генерал-майор Джаспер Джефферс повідомив, що Індонезія, Марокко, Казахстан, Косово та Албанія зобов’язалися надіслати свої війська, а Єгипет і Йорданія погодилися навчати поліцію та сили безпеки.

За словами Трампа, на відміну від його Ради миру, ООН нібито “не залучається до вирішення конфліктів”, і додав: “Колись мене тут не буде. ООН, я думаю, буде набагато сильнішою. Рада миру майже наглядатиме за ООН і забезпечуватиме її належне функціонування”.

Нагадаємо, “Рада миру” є ключовим елементом другого етапу плану припинення війни в Секторі Гази, про запуск якого США оголосили 14 січня 2026 року. До її складу увійшли Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо, Джаред Кушнер і Тоні Блер, а орган має виконувати функції зовнішньої адміністрації анклаву до реформування Палестинської національної адміністрації.

За інформацією західних медіа, США пропонують іншим державам придбати “постійне місце” в Раді за 1 мільярд доларів. Готовність долучитися підтвердили, зокрема, Угорщина, Аргентина та Казахстан, а також запрошення отримали Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Україна також отримала запрошення, однак президент Володимир Зеленський заявив, що йому “дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді”.

В ООН повідомили, що працюють відповідно до своєї програми й Статуту та “не турбуються” через появу нових організацій, зокрема й Ради миру.