ВОС-100: який він – стрілець “Азову”?

Соціальна реклама

Відкриті вакансії піхотинців в бригаді «Азов». Вимоги, задачі та умови служби для новобранців і досвідчених військових.

Хто такі піхотинці?

Піхота – це найважливіший рід військ, який вимірює власним кроком кожен клаптик фронту. Вони першими вступають в бій із супротивником, утримують позиції та зачищають звільнені території. Це основна складова будь-якої армії, яку, поки що, не вдається замінити жодними технологіями. І сьогоднішня оборона нашої країни також лягає на плечі піхотинця.

Озброєння універсальних воїнів

Оскільки піхота постійно перебуває в епіцентрі бойових дій, її зброя – це автоматичні гвинтівки, кулемети, гранатомети. Стрілець також вміє поводитися з пістолетом. Він може бути допоміжним засобом у критичних ситуаціях і ближньому бою.

Вакансія стрільця у бригаді «Азов»

Стрілець – одна з найбільш затребуваних посад у війську, де кожна психічно та фізично здорова людина може спробувати себе.

Всі армійські структури України підвищену увагу під час навчань приділяють стрільцям. ВОС-100 – основна і часто перша спеціальність військовослужбовця, з якої він починає карʼєрний ріст.

У 12-й бригаді «Азов» є декілька батальйонів спецпризначення. Вони отримують найкраще спорядження та озброєння.

Щоби стати їхньою частиною достатньо відповідати цим вимогам:

Бути в гарній фізичній формі;

мати мотивацію знищувати ворога;

бути готовим працювати в зоні активних бойових дій.

Як приєднатися до легендарної бригади «Азов»?

Доєднатися до бажаного підрозділу може як новобранець, так і досвідчений військовослужбовець.

Найшвидший спосіб – заповнити анкету на сайті azov.org.ua. Також тут є відповіді на найпоширеніші запитання щодо умов служби, історія створення 12-ї бригади «Азов» та контактні дані рекрутингових центрів.

Після проходження співбесіди й ВЛК, новобранець прямує на базовий курс бойової підготовки. Якщо військовий переводиться з іншого місця служби – він складає нормативи. У випадку нездачі – теж відправляється на БКБП.

Стрілець – хребет армійської структури

Як основна та незамінна сила армії, стрільці роблять надзвичайні речі реальними. Багато із відомих гучних оборонних і наступальних операцій були б неможливими без їхнього внеску. Прикриття побратимів, спостереження за лінією фронту та укріплення позицій – це щоденна робота піхотинців.

Наш ключ до успіху – це люди. Люди, які щоденно захищають, рятують, лікують, зберігають цілій країні життя. «Азов» знає як зберігати життя своїм бійцям.

Долучайтеся до легендарного підрозділу в якості стрільця. І хто зна, можливо саме ваш постріл стане вирішальним?