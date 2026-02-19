        Новини

        ВОС-100: який він – стрілець “Азову”?

        19 Лютого 2026 15:39

        Відкриті вакансії піхотинців в бригаді «Азов». Вимоги, задачі та умови служби для новобранців і досвідчених військових.

        Споряджений боєць дивиться ліворуч, освітлений кольорами українського прапора

        Хто такі піхотинці?

        Піхота – це найважливіший рід військ, який вимірює власним кроком кожен клаптик фронту. Вони першими вступають в бій із супротивником, утримують позиції та зачищають звільнені території. Це основна складова будь-якої армії, яку, поки що, не вдається замінити жодними технологіями. І сьогоднішня оборона нашої країни також лягає на плечі піхотинця.

        Озброєння універсальних воїнів

        Оскільки піхота постійно перебуває в епіцентрі бойових дій, її зброя – це автоматичні гвинтівки, кулемети, гранатомети. Стрілець також вміє поводитися з пістолетом. Він може бути допоміжним засобом у критичних ситуаціях і ближньому бою.

        Військовослужбовець на полігоні стріляє по макету із пістолета

        Вакансія стрільця у бригаді «Азов»

        Стрілець – одна з найбільш затребуваних посад у війську, де кожна психічно та фізично здорова людина може спробувати себе.

        Всі армійські структури України підвищену увагу під час навчань приділяють стрільцям. ВОС-100 – основна і часто перша спеціальність військовослужбовця, з якої він починає карʼєрний ріст.

        У 12-й бригаді «Азов» є декілька батальйонів спецпризначення. Вони отримують найкраще спорядження та озброєння.

        Щоби стати їхньою частиною достатньо відповідати цим вимогам:

        • Бути в гарній фізичній формі;
        • мати мотивацію знищувати ворога;
        • бути готовим працювати в зоні активних бойових дій.
        Пʼятеро екіпірованих бійців вдивляються у горизонт на фоні світанку

        Як приєднатися до легендарної бригади «Азов»?

        Доєднатися до бажаного підрозділу може як новобранець, так і досвідчений військовослужбовець.

        Найшвидший спосіб – заповнити анкету на сайті  azov.org.ua. Також тут є відповіді на найпоширеніші запитання щодо умов служби, історія створення 12-ї бригади «Азов» та контактні дані рекрутингових центрів.

        Після проходження співбесіди й ВЛК, новобранець прямує на базовий курс бойової підготовки. Якщо військовий переводиться з іншого місця служби – він складає нормативи. У випадку нездачі – теж відправляється на БКБП.

        Стрілець – хребет армійської структури

        Як основна та незамінна сила армії, стрільці роблять надзвичайні речі реальними. Багато із відомих гучних оборонних і наступальних операцій були б неможливими без їхнього внеску. Прикриття побратимів, спостереження за лінією фронту та укріплення позицій – це щоденна робота піхотинців.

        Споряджений боєць стоїть серед поля, тримаючи гвинтівку

        Наш ключ до успіху – це люди. Люди, які щоденно захищають, рятують, лікують, зберігають цілій країні життя. «Азов» знає як зберігати життя своїм бійцям.

        Долучайтеся до легендарного підрозділу в якості стрільця. І хто зна, можливо саме ваш постріл стане вирішальним?


