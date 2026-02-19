Українська модель фігурує в листуванні з Джеффрі Епштейном, — розслідування

У нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах журналісти виявили листування української моделі з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. З нього випливає, що вона підшуковувала для нього молодих жінок і отримувала від бізнесмена різні витрати, зокрема авіаквитки, оплату навчання та інші послуги.

Про це пише Слідство.Інфо.

За даними розслідування, модель з України на ім’я Настя Н. спілкувалася з Епштейном майже чотири роки — з 2015 до 2019-го — і підшуковувала йому дівчат. Листування також свідчить, що вона тривалий час зустрічалася з бізнесменом, а його асистенти регулярно фіксували її візити у розкладі.

У повідомленнях Епштейн просив знайти асистентку віком 22–25 років, а Настя відповідала, що підшукає кандидаток. Раніше він придбав їй ноутбук MacBook за 3,5 тисячі доларів та оплатив навчальні курси CAD, а також обіцяв допомогти з поїздкою додому, купивши квитки до Києва та назад до Нью-Йорка.

Згодом модель надсилала бізнесмену кандидаток, фото подруг і відео знайомих, пропонуючи їх для знайомства. З подальшого листування видно, що одну з подруг вона привела до Епштейна, після чого дівчина почала літати з ним на його острів. Також у листуванні йшлося про необхідність передати Насті 10 тисяч доларів, однак за що саме ці кошти та чи отримала вона їх, невідомо.

Настя Н. / Фото: Слідство.Інфо

Нагадаємо, наприкінці січня Міністерство юстиції США оприлюднило близько трьох мільйонів так званих “файлів Епштейна” — листів, фотографій та документів про діяльність бізнесмена, засудженого у США за сексуальні злочини. За свідченнями десятків жінок, на його приватному острові їх ґвалтували та сексуально експлуатували. Улітку 2019 року Епштейна затримали в Нью-Йорку, а через місяць він покінчив життя самогубством у камері.