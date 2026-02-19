Українська модель фігурує в листуванні з Джеффрі Епштейном, — розслідування

У нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах журналісти виявили листування української моделі з американським фінансистом Джеффрі Епштейном. З нього випливає, що вона підшуковувала для нього молодих жінок і отримувала від бізнесмена різні витрати, зокрема авіаквитки, оплату навчання та інші послуги.
Про це пише Слідство.Інфо.
За даними розслідування, модель з України на ім’я Настя Н. спілкувалася з Епштейном майже чотири роки — з 2015 до 2019-го — і підшуковувала йому дівчат. Листування також свідчить, що вона тривалий час зустрічалася з бізнесменом, а його асистенти регулярно фіксували її візити у розкладі.
У повідомленнях Епштейн просив знайти асистентку віком 22–25 років, а Настя відповідала, що підшукає кандидаток. Раніше він придбав їй ноутбук MacBook за 3,5 тисячі доларів та оплатив навчальні курси CAD, а також обіцяв допомогти з поїздкою додому, купивши квитки до Києва та назад до Нью-Йорка.
Згодом модель надсилала бізнесмену кандидаток, фото подруг і відео знайомих, пропонуючи їх для знайомства. З подальшого листування видно, що одну з подруг вона привела до Епштейна, після чого дівчина почала літати з ним на його острів. Також у листуванні йшлося про необхідність передати Насті 10 тисяч доларів, однак за що саме ці кошти та чи отримала вона їх, невідомо.
Нагадаємо, наприкінці січня Міністерство юстиції США оприлюднило близько трьох мільйонів так званих “файлів Епштейна” — листів, фотографій та документів про діяльність бізнесмена, засудженого у США за сексуальні злочини. За свідченнями десятків жінок, на його приватному острові їх ґвалтували та сексуально експлуатували. Улітку 2019 року Епштейна затримали в Нью-Йорку, а через місяць він покінчив життя самогубством у камері.