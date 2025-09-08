Пресслужба ексміністра МЗС Дмитра Кулеби спростувала інформацію про його втечу до Польщі

Сьогодні низка італійських ЗМІ опублікувала інформацію про те, що нібито ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба втік з України до Польщі. У пресслужбі Кулеби заявили, що поїздка – це заплановане відрядження до 20 вересня.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на пресслужбу Кулеби.

Реклама

Реклама

Про втечу Дмитра Кулеби за кордон написали італійські видання Open та Corriere della Sera. З даними ЗМІ, ексміністр закордонних справ України виїхав до Польщі попри закон, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон.

Йому нібито вдалося перетнути кордон до того, як закон набрав чинності.

“Я ніколи б не подумав, що опинюся в ситуації, коли мушу тікати зі своєї країни, як злодій уночі. Зеленський та його оточення не хочуть, аби ми виїжджали за кордон і говорили речі, які, на їхню думку, можуть суперечити лінії уряду. Я підрахував, що під цей захід підпадає приблизно два десятки людей. Я не вважаю, що страждаю на манію переслідування, але достеменно знаю, що цей указ спрямований на те, щоб заблокувати мене та ще кількох”, – пише видання з посиланням на Кулебу.

У пресслужбі Кулеби заявили, що інформація у медіа “подана некоректно”. Там підтвердили, що 3 вересня уряд ухвалив постанову про заборону на виїзд колишнім дипломатам із рангом Надзвичайного і Повноважного Посла, але наголосили, що ексміністр виїхав у відрядження до оприлюднення постанови.

За офіційною інформацією, Кулеба через Польщу поїхав на міжнародну конференцію World Knowledge Forum — 2025 в Сеулі. Там колишній очільник МЗС візьме участь у панельній дискусії на тему “Переозброєння Європи” та виступить на тему “Уроки війни в Україні”.

Після цього він відвідає Польщу для участі в іншій конференції, а 20 вересня має повернутися до України та візьме участь у публічному заході “Кураж” у Києві.