Вже п’ять країн бойкотуватимуть “Євробачення-2026”

Ісландія відмовилася від участі в музичному конкурсі «Євробачення-2026» через те, що до нього допустили Ізраїль. Про це національна телерадіокомпанія країни RÚV повідомила в середу, 10 грудня.

У прес-релізі зазначено, що правління RÚV, «посилаючись на прецедент», закликало Європейський мовний союз (ЄМС) виключити з конкурсу ізраїльський телеканал KAN (формально на «Євробачення» виконавців надсилають не країни, а національні мовники – члени ЄМС). Вказуючи на прецедент, RÚV, судячи з усього, посилається на відсторонення від участі в «Євробаченні» Білорусі з 2021 року і Росії – з 2022-го за невідповідність правилам і цінностям конкурсу.

«З огляду на суспільні дебати в нашій країні і реакцію на рішення Європейського мовного союзу, прийняте минулого тижня, ясно, що ні радості, ні спокою з приводу участі RÚV в “Євробаченні” не буде», – йдеться в повідомленні ісландського мовника.

Ісландія стала п’ятою – після Іспанії, Ірландії, Словенії та Нідерландів – державою, яка бойкотує «Євробачення-2026» на знак протесту проти допуску Ізраїлю на тлі його дій у секторі Газа. На відміну від них, інші країни, наприклад Німеччина, погрожували відмовитися від участі в конкурсі, якщо до нього не допустять Ізраїль.

Півфінали конкурсу «Євробачення-2026» пройдуть у Відні 12 і 14 травня, фінал відбудеться 16 травня.