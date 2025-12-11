ЗСУ оновили дані про втрати Росії: за добу ліквідовано ще понад 1,4 тисячі окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику бойових втрат Росії станом на 11 грудня 2025 року.

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року по 11 грудня 2025 року загальні бойові втрати російської армії орієнтовно склали близько 1 185 080 військових. Лише за останню добу українські Сили оборони ліквідували ще приблизно 1 460 окупантів.

Також росія втратила 11 404 танки, 23 699 бойових броньованих машин та 34 992 артилерійські системи. За останню добу армія рф недорахувалася ще семи одиниць бронетехніки та 23 артилерійських систем.

Реклама

Реклама

Крім того, втрати противника включають 1 564 реактивні системи залпового вогню, 1 253 засоби ППО, 431 літак і 347 гелікоптерів.

Знищено 89 148 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 4 058 крилатих ракет.

Найбільше зростання за добу зафіксовано в сегменті автомобільної техніки та автоцистерн – загалом 69 507 одиниць, із яких 157 знищено минулої доби.

Кількість втраченої спеціальної техніки зросла до 4 022 одиниць.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.