        Зеленський: Україна посилює бойову авіацію та готує нові санкції проти російського флоту

        Галина Шподарева
        10 Грудня 2025 22:24
        F-16 в Україні / Фото архівне: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України та нові санкційні заходи проти Росії. Він заявив, що Європа готує додаткові обмеження щодо російських танкерів, а Україна представить власний пакет уже в грудні.

        Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення 10 грудня.

        “Сьогодні є посилення нашої бойової авіації – дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі”, – сказав Зеленський.

        Глава держави також повідомив про новий санкційний крок Європі, спрямований проти російських танкерів та інфраструктури транспортування російської нафти.

        Зеленський додав, що у грудні Україна представить власний пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на підтримку російської війни, і працюватиме над посиленням цього тиску разом із партнерами.

        Окрім того, плануються нові заходи проти російських пропагандистів.


