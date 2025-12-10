Зеленський: Україна посилює бойову авіацію та готує нові санкції проти російського флоту

Президент України Володимир Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України та нові санкційні заходи проти Росії. Він заявив, що Європа готує додаткові обмеження щодо російських танкерів, а Україна представить власний пакет уже в грудні.
Про це Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення 10 грудня.
“Сьогодні є посилення нашої бойової авіації – дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі”, – сказав Зеленський.
Глава держави також повідомив про новий санкційний крок Європі, спрямований проти російських танкерів та інфраструктури транспортування російської нафти.
Зеленський додав, що у грудні Україна представить власний пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на підтримку російської війни, і працюватиме над посиленням цього тиску разом із партнерами.
Окрім того, плануються нові заходи проти російських пропагандистів.