“Немає підтверджень”: у поліції Ізраїлю прокоментували заяву Коломойського щодо замаху на Міндіча

На головного фігуранта розслідування корупції в енергетичній сфері 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах. Проте спроба була невдалою й зловмисників затримали.

Про це сьогодні, 10 грудня, заявив у залі суду український бізнесмен Ігор Коломойський.

За його словами, під час нападу злочинці переплутали будинок і поранили хатню робітницю.

Нападників нібито затримали, але Ізраїль “зберігає крижане мовчання” з приводу інциденту. Коломойський додав, що розповість подробиці у четвер, 11 грудня, під час засідання в Печерському суді Києва.

Як пише ізраїльське видання “Деталі”, поліція Ізраїлю вже заявила в коментарях для ЗМІ, що у неї немає інформації про замах на Міндіча.

Прессекретар поліції Ізраїлю Міхал Зінгерман зазначив, що у правоохоронців “немає підтверджень” словам Коломойського.