“Квартал 95” створив нову компанію через санкції проти співвласника Тимура Міндіча

Студія «Квартал 95» створила нову юридичну особу — ТОВ «Квартал ЮА», яке займатиметься виробництвом контенту. У компанії пояснили, що рішення ухвалили після запровадження санкцій проти співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча.

Студія «Квартал 95» зареєструвала нову компанію ТОВ «Квартал ЮА», яка стане основною юридичною особою продакшну, повідомили у пресслужбі студії виданню Детектор медіа. У «Кварталі 95» зазначили, що творчий колектив вирішив створити нову структуру після запиту щодо можливого впливу персональних санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча на роботу студії.

У компанії наголосили, що Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ «Квартал ЮА». Засновниками нової юрособи стали люди, які стояли біля витоків «Кварталу 95». Згідно з реєстром, власниками ТОВ «Квартал ЮА» є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%) та Олександр Пікалов (7%). Статутний фонд становить 1 мільйон гривень. Надалі студія планує вести всю виробничу діяльність саме через ТОВ «Квартал ЮА».

У пресслужбі додали, що «Квартал 95» понад 20 років працює як незалежна творча команда, а всі рішення ухвалюються виключно всередині колективу. Санкції проти Міндіча стосуються лише фізичної особи й не пов’язані з діяльністю студії чи створенням контенту. У студії також підкреслили, що Міндіч не бере участі в операційних, творчих або управлінських процесах компанії, але його частку в ТОВ «Квартал 95» неможливо відчужити відповідно до законодавства.

Раніше «Квартал 95» заявляв, що співвласник не впливає на контент або рішення команди, а події навколо нього не мають стосунку до роботи студії.

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці та проти якого 13 листопада було запроваджено санкції, володіє низкою медійних компаній та ефірним телеканалом.