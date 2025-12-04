Волинянка намагалась незаконно ввести в Україну партію iPhone 17 Pro Max на 1,6 млн грн — гаджети вилучено

Волинські митники запобігли спробі ввезення в Україну партії техніки Apple без декларування та оподаткування. У мікроавтобусі громадянки виявили 23 смартфони iPhone 17 Pro Max орієнтовною вартістю 1,6 млн грн.

Волинська митниця вилучила 23 iPhone 17 Pro Max, які намагалися ввезти без сплати податків / Фото: ДМСУ

Волинська митниця повідомила, що на пункті пропуску «Устилуг» митники упередили спробу ввезення в Україну техніки Apple без сплати податків. У салоні мікроавтобуса, яким волинянка поверталася з Польщі, виявили 23 смартфони моделей iPhone 17 Pro Max на 256 або 512 GB. При в’їзді жінка мала обрати «червоний коридор», задекларувати товар і сплатити мито та ПДВ, однак натомість скористалася «зеленим» коридором.

За ознаками ч. 2 ст. 471 Митного кодексу складено протокол про порушення митних правил, а гаджети тимчасово вилучили на склад митниці. Санкція за це передбачає штраф у розмірі 30% вартості товару. Додатково перевіряють дотримання правил охорони прав інтелектуальної власності, оскільки техніка Apple внесена до митного реєстру таких об’єктів.

Жінка виявила бажання укласти мирову угоду, що передбачає добровільну сплату суми, еквівалентної штрафу, протягом місяця. У разі укладання угоди провадження припиняється, митниця оформлює товар у відповідному режимі, а особа вважається такою, що не була притягнута до адміністративної відповідальності.