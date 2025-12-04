Наслідки атаки на Одещину: постраждалих вже семеро, пошкоджено авто ДСНС, 51 тисяча осель — без світла

Уночі 4 листопада росіяни атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині. 51 800 домівок залишилися без електропостачання.

Про це повідомили в ДТЕК.

“9 500 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 51 800 – тимчасово без світла. 51 800 – тимчасово без світла. Енергетики вже працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДТЕК, пошкодження значні й ремонт потребуватиме часу.

Тим часом кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу зросла до сімох людей. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації.

За даними ДСНС, під час ліквідації наслідків російської атаки окупанти завдали повторного дронового удару по рятувальниках. У цей момент вогнеборці перебували в укритті. Внаслідок атаки пошкоджено пожежну техніку підрозділу ДСНС.