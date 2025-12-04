У лікарні померла шестирічна дитина, поранена під час артобстрілу Херсона

Минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонський та Бериславський райони з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовували БпЛА різних типів. Є загиблі та постраждалі. 4 грудня у лікарні померла шестирічна дівчинка, яка постраждала через артобстріл Дніпровського району Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Шестирічна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ударів з артилерії по Дніпровському району Херсона загинули 76-річна та 37-річна жінки, пошкоджено житлові будинки.

Через скиди вибухівки з безпілотників постраждав 51-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму й уламкове поранення ніг. Пошкоджено медичний заклад та цивільний автомобіль.

Внаслідок обстрілів із РСЗВ пошкоджено майно комунального підприємства.

У Центральному районі Херсона російський FPV-дрон вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. Обійшлося без постраждалих. Також у центрі міста росіяни скинули боєприпас із БпЛА на службовий автомобіль поліції.

У Корабельному районі через атаку FPV-дрона пошкоджено багатоквартирний будинок. У мікрорайоні “Корабел” внаслідок скиду вибухівки з безпілотника пошкоджено будівлю навчального закладу.