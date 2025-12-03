У польській школі в Слупську після ксенофобських висловлювань вчителя побили українських учнів

Польське видання Onet повідомляє про інцидент у Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego в Слупську, де українські учні зазнали образ, погроз та фізичного нападу на тлі ймовірних проявів ксенофобії з боку вчителя і частини польських школярів.

За інформацією Onet, до правника Давіда Дехнерта звернувся один із батьків постраждалого українського учня та розповів про систематичні образи національного ґрунті під час занять. За його словами, один із викладачів називав українських учнів «сволотою» та заявляв, що вони не складуть іспит, оскільки є українцями. Частина цих висловлювань, як зазначається, зафіксована на аудіозаписах.

Повідомляється, що на заняттях окремі польські учні вмикали на телефонах звуки вибухів і ракет, супроводжуючи це коментарями на адресу українців. За словами батька одного з постраждалих, викладач не реагував на такі дії, а навпаки демонстрував зневажливе ставлення до українських учнів.

Після одного з навчальних днів ситуація, за даними Onet, переросла у фізичне насильство біля школи. Кілька польських учнів напали на українських підлітків. Один із нападників спочатку плюнув хлопцю в обличчя, після чого разом з іншим учасником побив 16-річного підлітка. Ще один українець отримав удар у потилицю. Побиття, як стверджується, також було зафіксоване на відео.

Дехнерт повідомив, що одна з постраждалих сторін спершу безрезультатно намагалася подати заяву до поліції, однак наступного дня повідомлення все ж було прийняте. За наявною інформацією, один із потерпілих зазнав перелому ключиці, в іншого підозрюють струс мозку.

Прессекретар поліції в Слупську Якуб Багінський підтвердив отримання повідомлення про агресивну поведінку біля однієї зі шкіл та заявив, що правоохоронці вилучили записи з камер спостереження, медичну документацію та проводять допити. Провадження відкрито за фактом бійки.

Онлайн-виданню не вдалося отримати офіційний коментар від керівництва школи. За неофіційною інформацією, вчитель, якого стосується скандал, перебуває на лікарняному, а справою вже займається освітній наглядовий орган.

Правник Давід Дехнерт у зверненні до освітніх структур наголошує, що відсутність належної реакції з боку школи може сприяти відчуттю безкарності, а українські учні більше не почуваються в безпеці на території навчального закладу.