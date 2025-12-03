Миколу Азарова заочно засудили до 15 років позбавлення волі

Печерський районний суд Києва заочно засудив колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, повідомляє «Суспільне».

Вирок винесли ще 25 листопада, але матеріали справи опублікували тільки 2 грудня, зазначає видання. Сьогодні на вирок звернули увагу українські журналісти.

Суд визнав Азарова, який перебуває в Росії, винним у державній зраді та спробі насильницької зміни конституційного ладу.

Реклама

Реклама

За версією слідства, Азаров через свій телеграм-канал поширював російську пропаганду, а допомагали йому в цьому дві громадянки України, які раніше працювали в Шевченківській районній адміністрації Києва. Слідство вважає, що вони писали, редагували і «надсилали кураторам провокаційні тексти для публікацій».

Микола Азаров обіймав посаду прем’єр-міністра України в 2010-2014 роках. Його кандидатуру на цю посаду запропонував тодішній президент країни Віктор Янукович.

Після того як у 2014-му Янукович втратив посаду президента, Азаров покинув територію України і перебрався до Росії. Влада України порушила проти Азарова кілька кримінальних справ, він оголошений у розшук.