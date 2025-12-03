Російському фельдшеру на прізвисько”Доктор Зло”, який катував полонених, оголосили підозру

Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на ще росіянина, який причетний до масових катувань українських військовополонених. Злочинцю на прізвисько Доктор зло оголосили підозру заочно.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, фельдшер медчастини виправної колонії № 10 управління виконання покарань по республіці Мордовія РФ Ілля Сорокін вчиняв тортури до поранених українських воїнів, яких тримали в місцевій тюрмі. За жорстокі катування над ув’язненими Сорокін отримав від них прізвисько “Доктор Зло”.

“Задокументовано, що під виглядом проведення “медогляду”, рашист застосовував до полонених електрошокер, що призводило до їхньої непритомності або тимчасового паралічу різних частин тіла”, – розповіли в СБУ.

Також російський фельдшер навмисно залишав поранених воїнів, яких тримали у катівнях, без знеболювальних та перев’язок.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сорокіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, жорстоке поводження з військовополоненими).

“Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати”, – зазначили в СБУ.