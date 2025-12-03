Куди військовим в Україні звернутися за реабілітацію? Досвід клініки Medicasano у Миколаєві

Після важких поранень, тривалого навантаження, контузій та ампутацій військові потребують не тільки фізичного відновлення, а й системної реабілітації, яка включає роботу з болем, руховими порушеннями, втратою функцій, ПТСР, виснаженням. У мирному житті ці виклики були б надскладними, але сьогодні медична система шукає способи дати захисникам максимум підтримки. Один із таких прикладів — клініка Medicasano у Миколаєві, яка створила повноцінний центр фізичної та функціональної реабілітації військових.

Реабілітація військових в Україні: що включає і чому це важливо?

Сучасна реабілітація — це не просто масаж і уколи. У випадку з ветеранами війни вона передбачає роботу мультидисциплінарної команди, яка враховує:

наслідки вибухових травм, переломів, ушкоджень нервової системи;

ПТСР, підвищену тривожність, постконтузійний синдром;

потребу в адаптації до протезів, відновлення ходи, рівноваги;

хронічний біль у спині, суглобах, м’язах, який часто знецінюють.

Щоб реабілітація була ефективною, вона має включати фізіотерапію, кінезіотерапію, підбір ортезів, мануальну роботу, психологічний супровід і найголовніше — персональний план, адаптований під військову специфіку.

Чим вирізняється Medicasano серед клінік України?

Medicasano — це приватна клініка у Миколаєві, яка активно працює з військовими пацієнтами, учасниками бойових дій, а також ветеранами, які повернулись до мирного життя з серйозними наслідками. Головна перевага — команда, яка має досвід саме у післявоєнній реабілітації.

У клініці:

працюють реабілітологи, фізичні терапевти, неврологи, ортопеди ;

; проводиться комплексна оцінка функціонального стану з подальшим підбором програми;

з подальшим підбором програми; є можливість пройти курс відновлення у денному стаціонарі , не залишаючи родину;

, не залишаючи родину; надається допомога з документальним оформленням для програм компенсацій чи співпраці з благодійними фондами.

Для пацієнтів із контузіями, болем у шиї та попереку, постійною слабкістю чи обмеженням рухливості після госпіталів, Medicasano стає наступним кроком у поверненні до повсякденного життя.

Технічна база та підхід до фізіотерапії

У центрі застосовуються:

лазерна терапія, електростимуляція, магнітотерапія , які допомагають зменшити біль і запалення;

, які допомагають зменшити біль і запалення; індивідуальна лікувальна фізкультура з тренером-реабілітологом;

з тренером-реабілітологом; протибольові протоколи для стабілізації стану;

для стабілізації стану; робота з м’язовим тонусом, диханням, балансом.

Окрема увага — на реабілітацію після ампутацій. У клініці допомагають підібрати протез, навчитися його використовувати, подолати фантомний біль і психологічні бар’єри.

Географія пацієнтів: не лише Миколаїв

Попри те, що клініка знаходиться у Миколаєві, сюди приїжджають військові з усієї України — Херсон, Одеса, Кропивницький, Дніпро. Часто це ті, хто вже завершив етап стаціонарного лікування, але ще має наслідки вибухової хвилі, неврологічного ураження або хронічного болю після поранення. Medicasano працює без зайвих очікувань — кожен пацієнт отримує точку входу та зрозумілий план реабілітації.

Скільки коштує реабілітація і які є варіанти фінансування?

Для військових клініка пропонує індивідуальні пакети, які можуть включати 5, 10 або 15 процедур. Також діють спеціальні програми за підтримки благодійних організацій, волонтерських ініціатив або на умовах співфінансування. Адміністрація клініки готова допомогти з документальним супроводом.

Вартість залежить від обсягу процедур, тривалості курсу та діагнозу. Але у порівнянні з великими приватними клініками Києва чи Дніпра, Medicasano дає дуже високу ефективність за помірну ціну, без втрати якості або індивідуального підходу.

Як звернутись?

Звернення відбувається через:

телефон клініки (є на сайті);

форму онлайн-запису;

рекомендацію від лікаря або побратима;

звернення через волонтерів або благодійні фонди.

Після першого візиту пацієнту призначається консультація реабілітолога і медичний огляд, за результатами яких складається програма.

Висновок

Питання, куди звернутись військовому за реабілітацією в Україні, не має бути складним. Сьогодні клініка Medicasano в Миколаєві — це приклад сучасного медичного центру, де дійсно допомагають. Без черг, без бюрократії, з розумінням воєнного шляху кожного пацієнта.

Якщо ви шукаєте підтримку, хочете відновитись після поранення, болю чи ампутації — Medicasano може стати тим місцем, де почнеться новий етап у вашому житті.

Ліцензія МОЗ України: Наказ №1653 від 27.09.2024