У Києві затримали коригувальника, який наводив російські ракети та дрони на столицю

СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який коригував масовані удари по столиці України. Російські ракети та дрони наводив 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, протягом осені цього року зловмисник збирав для росіян координати потенційних цілей для обстрілів Києва. Також під час робочих поїздок чоловік відстежував наслідки ударів РФ по столичних енергооб’єктах, про що одразу звітував ФСБ для коригування повторних ударів.

“Сподіваючись “обійти” українську ППО, ворог запитував у свого поплічника дані про орієнтовну дислокацію зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали”, – розповіли в СБУ.

Як встановило розслідування, українець потрапив до уваги ФСБ навесні цього року через його коментарі в Telegram-каналах та “ВКонтакте”, де він закликав до захоплення України. Згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв’язку: через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфони, флеш-накопичувачі та вісім українських сім-карт, які він використовував для конспірації.

Агенту РФ повідомили про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.