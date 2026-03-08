Росіяни взяли “обережну паузу” на півночі Харківщини — речник ОСУВ

На півночі Харківської області російські війська наразі перебувають на «обережній паузі» та намагаються відновити свій наступальний потенціал. Водночас на більшості напрямків боєзіткнення останнім часом не фіксуються.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає РБК-Україна.

За його словами, на півночі Харківщини спостерігається відносне затишшя, хоча російські військові продовжують здійснювати окремі спроби просування.

Реклама

Реклама

«Саме північна Харківщина — вони поки що на обережній такій паузі. Якщо вже брати північну Харківщину — є спроби росіян лізти там у Сотницькому Козачку тощо. Ось там вони щось ще ворушаться», — зазначив Трегубов.

Він додав, що на більшості напрямків у суботу боєзіткнень взагалі не відбулося.

За словами речника, нинішнє затишшя російські війська можуть використовувати для перегрупування або відновлення сил після втрат.

«Той факт, що росіяни взагалі зараз не здатні проводити якісь ефективні наступальні дії чи навіть намагатися проводити якісь ефективні інфільтрації — це свідчення того, що або в них пауза на перегрупування, або в них пауза, тому що вони отримали певне ураження і тепер намагаються відновити це», — пояснив він.

Водночас Трегубов повідомив, що накопичення особового складу та техніки фіксується на Великобурлуцькому та на обох Слобожанських напрямках.

Окремо він зазначив, що ситуація в районі Липців наразі майже не впливає на загальну обстановку на напрямку.

«Там зараз низька інтенсивність, вони намагаються її час від часу поновлювати», — додав речник.