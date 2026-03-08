Скандал навколо “Госпітальєрів”: батальйон відреагував на звинувачення у непрозорому використанні коштів

Медичний батальйон «Госпітальєри» опинився у центрі обговорення через звинувачення у непрозорому використанні коштів із благодійних зборів. У підрозділі заявили, що готують зведений фінансовий звіт і пояснили затримку великим операційним навантаженням.

Про це повідомляє УП.Життя.

Питання щодо звітності підняла журналістка Ольга Худецька. Вона звернула увагу на нібито відсутність детальної інформації про використання коштів, зібраних батальйоном, зокрема на збір у 20 мільйонів гривень, який розпочали в серпні 2025 року для облаштування нової бази після знищення попередньої внаслідок російського удару по Павлограду.

У соцмережах також звернули увагу, що один із нещодавніх зборів на амуніцію проводився одночасно на дві «банки» — батальйону та його командирки Яни Зінкевич. Згодом посилання на одну з них нібито зникло.

Крім того, критики заявляли, що кошти з деяких зборів можуть регулярно зніматися невеликими сумами після накопичення на рахунках 10–20 тисяч гривень. Також Худецька стверджувала, що для діяльності батальйону існує щонайменше 14 юридичних осіб різних форм.

На обговорення ситуації відреагував ветеран Олег Симороз, який заявив, що подібні історії можуть шкодити репутації волонтерського руху.

Водночас колишня «госпітальєрка» та військовослужбовиця Ярина Чорногуз звинуватила журналістку у поширенні необґрунтованих підозр і закликала не руйнувати репутацію підрозділу, який багато років працює на фронті.

Командирка та засновниця «Госпітальєрів», народна депутатка Яна Зінкевич визнала, що звіти про використання коштів публікувалися не в повному обсязі. За її словами, це пов’язано з великим операційним навантаженням та складною логістикою роботи, зокрема після знищення бази в Павлограді.

Зінкевич повідомила, що нову базу для батальйону вже придбали. Її площа становить близько 6 тисяч квадратних метрів, а вартість придбання склала 561 680 доларів. За її словами, у будівлі вже замінили 150 вікон на суму близько 2 мільйонів гривень.

Також, за словами командирки, триває підготовка проєктів для облаштування інфраструктури бази, включно з системами опалення, генераторами, водопостачанням і сонячними електростанціями. Загальна вартість цих робіт оцінюється приблизно у 22 мільйони гривень, ще близько 4 мільйонів гривень потрібно на комунікації та внутрішні роботи.

Зінкевич заявила, що батальйон відкритий до перевірок і готовий показати нову базу, склади та роботу підрозділу. Вона також повідомила, що найближчим часом представить докази прозорості використання коштів на окремому брифінгу.

На сайті «Госпітальєрів» наразі опублікований звіт про використання коштів за 2024 рік.

Медичний батальйон «Госпітальєри» — добровольча організація парамедиків, заснована Яною Зінкевич у 2014 році. Волонтери надають домедичну допомогу та евакуюють поранених військових із передової. Станом на лютий 2026 року батальйон здійснив понад 43 тисячі евакуацій.