Країни Перської затоки звертаються до України по допомогу у боротьбі з дронами — CNN

Досвід України у протидії іранським ударним дронам Shahed став затребуваним на тлі нової війни на Близькому Сході. Країни регіону та США вивчають українські методи боротьби з безпілотниками, які Росія активно використовує у війні проти України.

Про це пише CNN.

Після початку війни з Іраном у регіоні Перської затоки США визнали, що дрони Shahed стали серйозним викликом для систем протиповітряної оборони. За даними джерел CNN, про це йшлося під час закритого брифінгу в Конгресі за участю міністра оборони США Піта Гегсета та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Україна має значний досвід протидії таким безпілотникам. За чотири роки повномасштабної війни Росія регулярно атакує українські міста сотнями дронів і ракет за одну ніч.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери звертаються до України по допомогу у протидії Shahed. За його словами, відповідні запити надходили, зокрема, від США та низки країн Близького Сходу.

Зеленський повідомив, що вже провів переговори з лідерами Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії та Кувейту, а також координує ці питання з європейськими партнерами.

Дрони Shahed стали одним із головних інструментів Росії у війні проти України. Москва почала активно використовувати Shahed-136 після повномасштабного вторгнення у 2022 році, а згодом налагодила їх масове виробництво на підприємстві в Алабузі.

Українські сили за час війни створили багаторівневу систему протидії таким безпілотникам. Вона включає використання винищувачів, систем ППО, переносних ракетних комплексів, кулеметних розрахунків, а також спеціальних дронів-перехоплювачів.

За словами радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна, Україна перехоплює близько 90% російських дронів Shahed.

Водночас експерти зазначають, що США та країни Близького Сходу лише починають адаптуватися до масованого застосування таких безпілотників.

У Києві також допускають можливий обмін досвідом і технологіями. Зеленський припустив, що Україна могла б передавати партнерам дрони-перехоплювачі та досвід боротьби з Shahed в обмін на ракети до систем Patriot, яких Україні бракує.